Меган Маркл убрала свое имя из свидетельства о рождении сына. Фото: theroyalfamily

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Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекская, убрала свое имя из свидетельства о рождении сына Арчи.

Таким образом в документах о рождении в графе «мать» осталось лишь «ее королевское высочество герцогиня Сассексская», сообщает The Sun.

Этот беспрецедентный шаг можно рассматривать как проявление пренебрежения к герцогам Кембриджских, поскольку Кейт Миддлтон вписала свое полное имя во все три свидетельства о рождении своих детей, — говорится в сообщении.

Кроме того, в издании подчеркнули, что такой шаг можно рассматривать как реверанс Меган покойной принцессе Диане. Она всегда использовала только титул — ее королевское высочество принцесса Уэльская.

В то же время британская писательница Колин Кэмпбелл подчеркнула, что это вызывает всевозможные вопросы о том, что думали герцоги Сассекские в тот момент.

Впервые свидетельство о рождении Арчи появилось в сети в апреле 2020 года.

В документе было указано, что отцом Арчи Харрисона Маунтбеттен-Виндзора является «его королевское высочество Генри Чарльз Альберт Дэвид, герцог Сассекский», а матерью — «Рейчел Меган, принцесса Великобритании».

Напомним, Елизавета II планирует лишить Меган Маркл своего покровительства.