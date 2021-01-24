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Ракурс
Меган Маркл. Фото: ELLE

Лишить Меган Маркл покровительства планирует Елизавета II

24 янв 2021, 12:19
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Меган Маркл, герцогиня Сассекская, может лишиться покровительства двух важных патронов, которые ей передала Елизавета II во время вступления Меган Маркл в королевскую семью.

Герцогиня должна была курировать Национальный театр и Ассоциацию университетов Содружества. Об этом сообщает ELLE.

Однако, Меган Маркл сложила полномочия члена королевской семьи, вместе со своим мужем, принцем Гарри, а поэтому больше не имеет права заниматься подобной деятельностью.


Как утверждает королевский эксперт Ричард Иден, Меган Маркл «абсолютно ничего не сделала» для театра, который ей поручила Елизавета II, а потому королева задумалась над передачей покровительства другим членам королевской семьи. Так, вместо Меган Маркл такое право могут получить принц Эдуард или Софи Уэссекская.

Напомним, ранее мы сообщали, что Меган Маркл и принц Гарри, герцогиня и герцог Сассекские, вернутся в Великобританию летом 2021 года. Королевские особы должны стать посетителями сразу трех важных мероприятий. Королевскую пару ожидает напряженное общение с герцогами Кембриджскими — Уильямом и Кейт.


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