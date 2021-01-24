Позбавити Меган Маркл покровительства планує Єлизавета II

Меган Маркл. Фото: ELLE

https://racurs.ua/ua/n149449-pozbavyty-megan-markl-pokrovytelstva-planuie-ielyzaveta-ii.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська та дружина принца Гаррі, може втратити покровительство у двох важливих патронів, які їй передала Єлизавета II під час вступу Меган Маркл до королівської родини.

Герцогиня повинна була займатися Національним театром і Асоціацією університетів Співдружності. Про це повідомляє ELLE.

Однак Меган Маркл склала повноваження члена королівської сім’ї разом зі своїм чоловіком, принцом Гаррі, а тому більше не має права займатися подібною діяльністю.

Як стверджує королівський експерт Річард Іден, Меган Маркл «абсолютно нічого не зробила» для театру, який їй доручила Єлизавета II, а тому королева роздумує над передачею покровительства іншим членам королівської сім’ї. Так, замість Меган Маркл таке право можуть отримати принц Едуард або Софі Уессекська.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Меган Маркл і принц Гаррі, герцогиня і герцог Сассекські, повернуться до Великої Британії влітку 2021 року. Королівські особи повинні стати відвідувачами відразу трьох важливих заходів. Королівську пару чекає напружене спілкування з герцогами Кембриджськими — Вільямом і Кейт.