Меган Маркл прибрала своє ім'я зі свідоцтва про народження сина. Фото: theroyalfamily

https://racurs.ua/ua/n149752-megan-markl-prybrala-svoie-im-ya-zi-svidoctva-pro-narodjennya-syna-foto.html

Ракурс

Меган Маркл, герцогиня Сассекська, прибрала своє ім’я зі свідоцтва про народження сина Арчі.

У документах про народження в графі «мати» залишилося лише «її королівська високість герцогиня Сассексська», пише The Sun.

Цей безпрецедентний крок можна розглядати як вияв зневаги до герцогів Кембриджських, оскільки Кейт Міддлтон вписала своє повне ім’я в усі три свідоцтва про народження своїх дітей, — йдеться у повідомленні.

Крім того, у виданні зазначили, що такий крок можна розглядати як реверанс Меган покійній принцесі Діані. Вона завжди використовувала лише титул — її королівська високість принцеса Вельська.

Водночас британська письменниця Колін Кемпбелл підкреслила, що це викликає всілякі питання про те, що думали герцоги Сассекські в той момент.

Уперше свідоцтво про народження Арчі з’явилось у мережі у квітні 2020 року.

У документі було вказано, що батьком Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора є «його королівська високість Генрі Чарльз Альберт Девід, герцог Сассекський», а матір’ю — «Рейчел Меган, принцеса Великобританії».

Нагадаємо, Єлизавета II планує позбавити Меган Маркл свого покровительства.