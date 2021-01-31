Фільм. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n149744-vidvertyy-film-pro-korolivsku-rodynu-zlyly-u-mereju-foto.html

Ракурс

Королівська родина знялася у документальному фільмі ще 50 років тому, однак досі вважає, що ця документальна стрічка вийшла занадто «відвертою», а тому заборонила її до показу.

Заборонений фільм про королівську родину з’явився на YouTube, але незабаром був видалений. Про це повідомляє BBC.





Стрічку режисера Річарда Коустона (BBC Film) «Королівська сім’я» вперше показали у 1969 році. Документальне кіно присвячене одному року з життя британських монархів. У січні фільм з’явився у мережі, однак його було вилучено «через порушення авторських прав». Стрічка встигла набрати лише 10 тис. переглядів.





Коли «Королівську сім’ю» вперше показали в ефірі, її подивилися 350 млн глядачів, але згідно з указом королеви, фільм прибрали з ефіру, і до останнього часу він залишався в архівах BBC. Документальна картина розповідає про приватне життя монаршої родини.

Один з епізодів зображує королеву Єлизавету II та герцога Единбурзького з дітьми на барбекю у шотландській резиденції в Балморалі. Інші сцени фільму показують, як молодий принц Чарльз катається на водних лижах, а маленький принц Едвард просить у мами морозиво. Королівська родина також вітає британську олімпійську команду та обідає з тодішнім президентом США Річардом Ніксоном, а потім вирушає у тур Південною Америкою.

Сама королівська родина була незадоволена документальним фільмом. Він вийшов надто відвертим, і втручається у приватне життя монархів. Наразі відомо, що королева шкодує, що дала BBC доступ до матеріалів зі зйомок фільму 1969 року, і попросила більше ніколи їх не транслювати.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Єлизавета II та принц Філіп, королева Великої Британії та її чоловік, отримали щеплення від коронавірусу. Королівське подружжя таким чином приєдналося до більш ніж мільйона людей у Великій Британії, які отримали щеплення.