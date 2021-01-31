Нападникам на українського підлітка в Парижі висунули обвинувачення

Напад у Парижі. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/ua/n149743-napadnykam-na-ukrayinskogo-pidlitka-v-paryji-vysunuly-obvynuvachennya.html

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Побиття у Парижі, яке сталося 15 січня, завершилося комою для українського підлітка. Дев’ятьом імовірним причетним до жорстокого побиття українця висунули обвинувачення, включаючи замах на вбивство.

П’ятьох людей звинувачують у замаху на вбивство — їх взяли під варту. Ще четверо підлітків перебувають під контролем правоохоронців. Про це повідомляє Franceinform з посиланням на джерела у суді.

Загалом за цією справою затримали дванадцять людей — одинадцять з них підлітки віком 15−17 років та один з них 18-річний хлопець. Більшість із них мешкає у містечку Ванв, що біля Парижа. Ще трьох затриманих відпустили без висунення обвинувачення під час розслідування. Обвинувачення оголосили за замах і співучасть у замаху, участь у злочинній банді й вчинення злочинів, пов’язаних із крадіжками.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у справі побиття українського підлітка в Парижі з’явилися нові деталі — французька поліція оприлюднила записи з камер відеоспостереження. Водночас на жорстоку атаку на хлопця відреагував президент Володимир Зеленський.