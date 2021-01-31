Коронавірус у Києві. Фото: Istock

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Коронавірус у Києві пішов на спад у вихідні. За минулу добу захворювання підтвердили у 215 осіб, у тому числі у десятьох дітей та десятьох медиків. Всього підтверджено 128 тис. 389 випадків інфікування у Києві. Наразі в столиці 57 тис. 466 активних хворих.

За добу померли 16 пацієнтів, всього від початку пандемії у Києві від хвороби померли 2 тис. 365 киян. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram-каналі.

За добу у Києві захворіли:

117 жінок віком від 19 до 83 років;

88 чоловіків віком від 18 до 86 років;

дві дівчинки віком від одного до трьох років та вісім хлопчиків від чотирьох місяців до 17 років.

До лікарень за добу госпіталізували 16 пацієнтів, решта хворих перебуває на самоізоляції під контролем лікарів. Найбільшу кількість випадків захворювання виявили за минулу добу у таких районах:

Дніпровському районі — 85;

Дарницькому районі —64;

Подільському районі — 42.

Одужали за минулу добу 2 тис. 129 людей. Всього коронавірус подолали 67 тис. 851 мешканець Києва.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський, президент України, вважає, що вакцинація від коронавірусної хвороби COVID-19 в нашій державі має бути безкоштовною.