Коронавирус. Фото: Istock

https://racurs.ua/n149742-koronavirus-v-kieve-poshel-na-spad-karta.html

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Коронавирус в Киеве пошел на спад за выходные. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 215 человек, в том числе у десяти детей и десяти медиков. Всего подтверждено 128 тыс. 389 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 57 тыс. 466 активных больных.

За сутки умерли 16 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 365 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;

88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;

две девочки в возрасте от одного до трех лет и восемь мальчиков от четырех месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 16 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:

Днепровском районе — 85;

Дарницком районе −64;

Подольском районе — 42.

Выздоровели за минувшие сутки 2 тыс. 129 человек. Всего коронавирус преодолели 67 тыс. 851 житель Киева.

Напомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в нашем государстве должна быть бесплатной.