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Коронавирус. Фото: Istock

Коронавирус в Киеве пошел на спад (КАРТА)

31 янв 2021, 11:50
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Коронавирус в Киеве пошел на спад за выходные. За минувшие сутки заболевание подтвердили у 215 человек, в том числе у десяти детей и десяти медиков. Всего подтверждено 128 тыс. 389 случаев инфицирования в Киеве. Сейчас в столице 57 тыс. 466 активных больных.

За сутки умерли 16 пациентов, всего с начала пандемии в Киеве от болезни умерли 2 тыс. 365 киевлян. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.

За сутки в Киеве заболели:

  • 117 женщин в возрасте от 19 до 83 лет;
  • 88 мужчин в возрасте от 18 до 86 лет;
  • две девочки в возрасте от одного до трех лет и восемь мальчиков от четырех месяцев до 17 лет.

В больницы за сутки госпитализировали 16 пациентов, остальные больные находится на самоизоляции под контролем врачей. Наибольшее количество случаев заболевания обнаружили за минувшие сутки в следующих районах:


  • Днепровском районе — 85;
  • Дарницком районе −64;
  • Подольском районе — 42.

Выздоровели за минувшие сутки 2 тыс. 129 человек. Всего коронавирус преодолели 67 тыс. 851 житель Киева.

Распространение коронавируса в Киеве. Карта: пресс-служба КличкоНапомним, ранее мы сообщали, что Владимир Зеленский, президент Украины, считает, что вакцинация от коронавирусной болезни COVID-19 в нашем государстве должна быть бесплатной.

Источник: Ракурс


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