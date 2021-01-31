Почему Татаров до сих пор работает в Офисе Зеленского, объяснил Ермак

Ермак. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n149741-pochemu-tatarov-do-sih-por-rabotaet-v-ofise-zelenskogo-obyasnil-ermak.html

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Дело Татарова о коррупции находится в стадии расследования. Глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, почему его заместитель до сих пор не уволен с должности.

Глава Офиса Зеленского опроверг слухи о том, что Олег Татаров — рекомендация бывшего адвоката президента-беглеца Виктора Януковича Андрея Портнова. Об этом он рассказал в интервью «Новому времени».

По его словам, сейчас в ОП есть кадровый департамент, который подбирает людей и проводит собеседования. На тот момент, когда в ОП открывали вакансию, было предложено несколько кандидатур, проведено собеседование и профессиональный уровень Татарова устроил ведомство. Это послужило основанием для принятия решения, заявляет Ермак.

По мнению главы ОП, репутационные риски для Банковой из-за работы в команде Офиса Зеленского Татарова, который является фигурантом расследования об афере с квартирами для Нацгвардии, лишь «события прошлого».

Обвинения, которые прозвучали, относятся к событиям четырехлетней давности и не имеют никакого отношения к деятельности господина Татарова в ОП, — рассказал глава Офиса президента.

Ермак отметил, что ни при одном президенте Украины фигурантом коррупционного дела не мог быть сотрудник Офиса президента, а это говорит, считает глава ОП, о «стопроцентной открытости и нулевой толерантности к коррупции».

Следствие идет, но пока из того, что я вижу, из того, что я знаю, — есть какая-то информация, но нет судебного решения. Мы как никто другой заинтересованы, чтобы истина была установлена, и это дело оказалось в суде. С другой стороны, согласитесь мы живем в таком информационном поле, где обвинить можно любого человека, — отметил Ермак.



Также он открестился от обвинений в том, что Офис президента мог коммуницировать по этому вопросу с генпрокурором Ириной Венедиктовой, которая в последний момент заменила прокуроров по его делу.

Напомним, ранее мы сообщали, что дело Микитася, связанная с заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым, обрастает новыми деталями. Максим Микитась, обвиняемый в коррупции владелец компании «Укрбуд» стал жертвой прессинга со стороны Татарова. С помощью связей в Нацполиции Татаров пытался запугивать Микитася.