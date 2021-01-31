Чому Татаров досі працює в Офісі Зеленського, пояснив Єрмак

Єрмак. Фото: EADaily

https://racurs.ua/ua/n149741-chomu-tatarov-dosi-pracuie-v-ofisi-zelenskogo-poyasnyv-iermak.html

Ракурс

Справа Татарова щодо корупції перебуває у стадії розслідування. Глава Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, чому його заступник досі перебуває на посаді.

Очільник Офісу Зеленського спростував чутки про те, що Татаров — рекомендація колишнього адвоката президента-втікача Віктора Януковича Андрія Портнова. Про це він розповів в інтерв’ю для «Нового времени».

За його словами, наразі в ОП є кадровий департамент, який підбирає людей та проводить співбесіди. На той момент, коли в ОП відкривали вакансію, було запропоновано кілька кандидатур, проведено співбесіду і професійний рівень Татарова влаштував відомство. Саме це стало підставою для ухвалення рішення, заявляє Єрмак.

На думку голови ОП, репутаційні ризики для Банкової через роботу в команді Офісу Зеленського Татарова, який є фігурантом розслідування щодо афери з квартирами для Нацгвардії, є лише «подіями минулого».

Звинувачення, що пролунали, мають чотирирічну давнину і не мають ніякого зв’язку з тією діяльністю пана Татарова, яку він здійснював в ОП, — пояснив глава Офісу президента.

Єрмак зазначив, що при жодному президенті України раніше фігурантом корупційної справи не міг бути співробітник Офісу президента, а це говорить, вважає голова ОП, про «стовідсоткову відкритість та нульову толерантність до корупції».

Слідство йде, але поки з того, що я бачу, з того, що я знаю, — є якась інформація, але немає судового рішення. Ми як ніхто інший зацікавлені, щоб істина була встановлена, і ця справа опинилася у суді. З іншого боку, погодьтеся: ми живемо в такому інформаційному полі, де звинуватити можна будь-яку людину, — зауважив Єрмак.



Також він відхрестився від звинувачень у тому, що Офіс президента міг комунікувати щодо цього питання генпрокурором Іриною Венедиктової, яка в останній момент замінила прокурорів у його справі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що справа Микитася, пов’язана з заступником голови Офісу президента Олегом Татаровим, обростає новими деталями. Максим Микитась, обвинувачений в корупції власник компанії «Укрбуд» став жертвою пресингу з боку Татарова. За допомогою зв’язків в Нацполіції Татаров намагався залякувати Микитася.