Тканина. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n149740-koshtovnu-tkanynu-bibliyskyh-chasiv-vidshukaly-arheology-foto-znahidky.html

Ракурс

Тканину біблійських часів вдалося відшукати археологам під час розкопок у долині Тімна, що знаходиться в глибині Аравійської пустелі.

Вчені знайшли фрагмент тканини, що була пофарбована у колір королівського пурпуру. Артефакт належить до першого тисячоліття до нашої ери, а саме часу завоювання біблійним царем Давидом Ідумейського царства. Про це повідомляє BBC.

Королівським пурпуром у ті часи називали неймовірно стійкий і дорогий барвник, який цінувався на вагу золота, та асоціювався з вищою знаттю і священнослужителями.





Наразі це найраніший відомий зразок такої тканини у всьому Південному Леванті. До цього були відомі лише зразки королівського пурпуру часів Римської імперії, тобто щонайменше на тисячу років молодше. Своїм пурпуровим кольором тканина зобов’язана трьом видам молюсків, що мешкають в Середземному морі. Саме тому виробництво цього барвника було надзвичайно складним.





Археологи зауважують, що у долині Тімна розташовувалися знамениті мідні копальні царя Соломона. Туди тканину доставили за сотні кілометрів, що вплинуло на її вартість, а власнику додало додаткового престижу та статусу.

Професор Тель-Авівського університету Ерец Бен-Юсеф, який керує розкопками, додав, що шмат тканини виявили в глибині пустелі, «де такі цінні тканини зазвичай не в ходу». За його словами, ця знахідка демонструє в новому світлі життя кочових народів на зорі становлення Ідумейського, Моавітського та Аммонітянського царств.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що унікальну золоту знахідку стародавніх часів відшукали археологи на Закарпатті. Нею виявилася нашийна прикраса торквес, вага якої складає 544 г. Вона виконана з трансільванського та уральського золота.