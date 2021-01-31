Ткань. Фото: BBC

https://racurs.ua/n149740-cennuu-tkan-bibleyskih-vremen-otyskali-arheologi-foto-nahodki.html

Ракурс

Ткань библейских времен удалось отыскать археологам во время раскопок в долине Тимна, что находится в глубине Аравийской пустыне.

Ученые нашли фрагмент ткани, который был окрашен в цвет королевского пурпура. Артефакт относится к первому тысячелетию до нашей эры, а именно времени завоевания библейским царем Давидом Идумейського царства. Об этом сообщает BBC.

Королевским пурпуром в те времена называли невероятно стойкий и дорогой краситель, который ценился на вес золота, и ассоциировался с высшей знатью и священнослужителями.



Сейчас это самый ранний известный образец такой ткани во всем Южном Леванте. До этого были известны только образцы королевского пурпура времен Римской империи, то есть минимум на тысячу лет моложе. Своим пурпурным цветом ткань обязана трем видам моллюсков, которые обитают в Средиземном море. Именно поэтому производство этого красителя было чрезвычайно сложным.

Археологи отмечают, что в долине Тимна располагались знаменитые медные копи царя Соломона. Туда ткань доставили за сотни километров, что влияло на ее стоимость, а владельцу добавляло дополнительного престижа и статуса.

Профессор Тель-Авивского университета Эрец Бен-Юсеф, который руководит раскопками, добавил, что кусок ткани обнаружили в глубине пустыни, «где такие ценные ткани обычно не в ходу». По его словам, эта находка демонстрирует в новом свете жизнь кочевых народов на заре становления Идумейского, Моавитского и Аммонитянского царств.

Напомним, ранее мы сообщали, что уникальную золотую находку древних времен нашли археологи на Закарпатье. Ею оказалось нашейное украшение торквес, вес которого составляет 544 г. Находка выполнена из трансильванского и уральского золота.