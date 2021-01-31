Погода в Украине. Фото: Istock

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Погода в Украине в ближайшие дни ожидается ветреная и снежная. Местами прогнозируется сильный ветер до 15−20 м/с, на дорогах гололед.

В центральных, южных и восточных регионах ожидается значительный мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас небольшой снег наблюдается в Волынской, Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Черновицкой, Киевской, Черниговской, Черкасской, Винницкой и Хмельницкой областях, где выпало от 3 до 10 см.

В восточных и северо-восточных областях идет слабый дождь. Туман накрыл Одесскую, Николаевскую и Кировоградскую области. Состояние покрытия на отдельных участках автодорог государственного значения в Волынской, Ивано-Франковской, Киевской, Николаевской, Одесской, Ровенской и Черниговской областях частично заснеженное, в других областях — мокрое.

На дорогах государственного значения проводятся работы по обработке покрытия дорог противогололедными материалами — спусков, подъемов, мостов, скругленных участков, также выполняются работы по расчистке проезжей части дорог от снега. Проезд по автомобильным дорогам государственного значения обеспечен.

Напомним, ранее мы сообщали, что погода в Украине 31 января будет с гололедом на дорогах в большинстве регионов (кроме юго-восточной части). На северо-востоке страны местами возможны значительные осадки.