Митинг. Фото: Meduza

https://racurs.ua/n149738-mitingi-v-podderjku-navalnogo-nachalis-v-rossii-protestuuschih-jestko-zaderjivaut-foto-video.html

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Митинги в России в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали по возвращении в РФ, начались сегодня, 31 января. На прошлой неделе аналогичные акции стали рекордными по количеству задержанных и самыми массовыми за последние годы.

Протесты против путинского режима разгорелись в 142 российских городах, еще десятки акций солидарности пройдут за рубежом. Об этом сообщает «ОВД-инфо».

Первые акции протеста начались на Дальнем Востоке и в Сибири. Сейчас силовики уже задержали по меньшей мере 261 человека. Наибольшее количество задержанных — во Владивостоке. Подконтрольные Путину силовики догоняли протестующих, бегая за ними по гололеду.

В Красноярске собрались несколько сотен человек — люди скандируют «Россия будет свободной» и водят хороводы в поддержку Навального. В Новосибирске на митинг вышли гораздо больше людей, чем на прошлой неделе — около 5−6 тысяч. Митингующие идут шествием по центру города, скандируя «Путин вор» и «Свободу политзаключенным».







В Москве митинг запланирован на 12.00 (11.00 по киевскому времени) на Лубянской площади, где расположено здание Федеральной службы безопасности (ФСБ). Перед протестами власти закрыли Красную площадь и музейный комплекс, а также изменили маршруты движения наземного транспорта. Станции метро будут закрыты для входа и выхода.





Напомним, ранее мы сообщали, что Алексей Навальный, российский оппозиционный политик призвал своих сторонникам выходить на акцию в его поддержку, поскольку он был задержан сразу по прибытию в Россию из Германии. Во время акции было задержано рекордное количество протестующих за последние 10 лет.

Сообщается, что количество задержанных во время акций достигло трех тысяч. Протестующих задерживали в 111 городах Российской Федерации. Больше всего задержанных было в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Воронеже, Нижнем Новгороде, Омске и Ставрополе.