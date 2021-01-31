Протести. Фото: Meduza

https://racurs.ua/ua/n149738-mityngy-na-pidtrymku-navalnogo-rozpochalysya-v-rosiyi-protestuvalnykiv-jorstko-zatrymuut-foto.html

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Мітинги у Росії на підтримку опозиційного політика Олексія Навального, якого затримали після повернення до РФ, розпочалися сьогодні, 31 січня. Минулого тижня аналогічні акції стали рекордними за кількістю затриманих та наймасовішими за останні роки.

Протести проти путінського режиму розгорілися у 142 російських містах, ще десятки акцій солідарності пройдуть за кордоном. Про це повідомляє «ОВД-інфо».





Перші акції протесту почалися на Далекому Сході та у Сибірі. Наразі силовики вже затримали щонайменше 261 особу. Найбільша кількість затриманих — у Владивостоці. Підконтрольні Путіну силовики наздоганяли протестувальників, бігаючи за ними по сильній ожеледиці.





У Красноярську зібралися кілька сотень людей — люди скандують «Росія буде вільною» та водять хороводи на підтримку Навального. В Новосибірську на мітинг вийшли значно більше людей, ніж минулого тижня — близько 5−6 тисяч. Мітингувальники йдуть ходою центром міста, скандуючи «Путін злодій» і «Свободу політвʼязням».







У Москві мітинг запланований на 12.00 (11.00 за київським часом) на Луб’янській площі, де розташована будівля Федеральної служби безпеки (ФСБ). Перед протестами влада закрила Червону площу і музейний комплекс, а також змінила маршрути руху наземного транспорту. Станції метро будуть зачинені для входу і виходу.











Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Олексій Навальний закликав своїх сторонників виходити на акцію у його підтримку, оскільки його було затримано відразу по прибуттю в Росію з Німеччини. Під час акції було затримано рекордну кількість протестувальників за останні 10 років.

Повідомляється, що кількість затриманих під час акцій сягнула трьох тисяч. Протестувальників затримували у 111 містах Російської Федерації. Найбільше затриманих було у Москві, Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Казані, Воронежі, Нижньому Новгороді, Омську та Ставрополі.