Погода в Україні. Фото: Istock

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Погода в Україні найближчими днями очікується вітряна та снігова. Подекуди спостерігатиметься сильний вітер до 15−20 м/с, на дорогах ожеледиця.

У центральних, південних та східних регіонах очікується значний мокрий сніг і дощ, налипання мокрого снігу. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Наразі невеликий сніг спостерігається у Волинській, Львівській, Івано-Франківській, Закарпатській, Чернівецькій, Київській, Чернігівській, Черкаській, Вінницькій та Хмельницькій областях, де випало від 3 до 10 см.





В східних, північно-східних областях слабкий дощ. Туман накрив Одеську, Миколаївську та Кіровоградську області. Стан покриття на окремих ділянках автодоріг державного значення у Волинській, Івано-Франківській, Київській, Миколаївській, Одеській, Рівненській та Чернігівській областях частково засніжене, в решті областей — мокре.

На дорогах державного значення проводяться роботи з обробки покриття доріг протиожеледними матеріалами спусків, підйомів, мостів, заокруглених ділянок, виконуються роботи з розчистки проїзної частини доріг від снігу. Проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що погода в Україні 31 січня буде з ожеледицею на дорогах в більшості регіонів (окрім південно-східної частини). На північному сході країни місцями можливі значні опади.