Нападавшим на украинского подростка в Париже выдвинули обвинения

Нападение в Париже. Фото: Захід.нет

https://racurs.ua/n149743-napadavshim-na-ukrainskogo-podrostka-v-parije-vydvinuli-obvineniya.html

Ракурс

Избиение в Париже, которое произошло 15 января, завершилось комой для украинского подростка. Девяти вероятным причастным к жестокому избиению украинца вынесли обвинения, включая покушение на убийство.

Пять человек обвиняют в покушении на убийство — их взяли под стражу. Еще четверо подростков находятся под контролем правоохранителей. Об этом сообщает Franceinform со ссылкой на источники в суде.

Всего по этому делу задержали двенадцать человек — одиннадцать из них подростки в возрасте 15−17 лет и один из них 18-летний парень. Большинство из них живет в городке Ванв, что под Парижем. Еще троих задержанных отпустили без предъявления обвинения в ходе расследования. Их обвиняют в покушении и соучастие в покушении, участии в преступной банде и совершении преступлений, связанных с кражами.

Напомним, ранее мы сообщали, что по делу избиения украинского подростка в Париже появились новые детали — французская полиция обнародовала записи с камер видеонаблюдения. В то же время на жестокую атаку на парня отреагировал президент Владимир Зеленский.