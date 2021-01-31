Кадр из фильма. Фото: BBC

https://racurs.ua/n149744-otkrovennyy-film-o-korolevskoy-seme-slili-v-set-foto.html

Ракурс

Королевская семья снялась в документальном фильме еще 50 лет назад, однако до сих пор считает, что эта документальная лента получилась слишком «откровенной», а потому запретила ее к показу.

Запрещенный фильм о королевской семье появился на YouTube, но вскоре был удален. Об этом сообщает BBC.



Ленту режиссера Ричарда Коустона (BBC Film) «Королевская семья» впервые показали в 1969 году. Документальное кино посвящается одному году из жизни британских монархов. В январе фильм появился в сети, однако он был изъят «из-за нарушения авторских прав». Лента успела набрать лишь 10 тыс. просмотров.

Когда «Королевскую семью» впервые показали в эфире, ее посмотрели 350 млн зрителей, но согласно указу королевы, фильм убрали из эфира, и до последнего времени он оставался в архивах BBC. Документальная картина рассказывает о частной жизни монаршей семьи.

Один из эпизодов изображает королеву Елизавету II и герцога Эдинбургского с детьми на барбекю в шотландской резиденции в Балморале. Другие сцены фильма показывают, как молодой принц Чарльз катается на водных лыжах, а маленький принц Эдвард просит у мамы мороженое. Королевская семья также приветствует британскую олимпийскую команду и обедает с тогдашним президентом США Ричардом Никсоном, а затем отправляется в тур по Южной Америке.



Сама королевская семья была недовольна документальным фильмом. Он вышел слишком откровенным, и вмешивается в частную жизнь монархов. Известно, что королева жалеет, что дала BBC доступ к материалам со съемок фильма 1969 года, и попросила больше никогда их не транслировать.

Напомним, ранее мы сообщали, что Елизавета II и принц Филипп, королева Великобритании и ее муж, получили прививки от коронавируса. Королевская чета таким образом присоединилась к более чем миллиону человек в Великобритании, которые получили прививки.