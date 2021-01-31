У Києві вшанували пам'ять білоруса, який загинув на Майдані. Фото: Укрінформ

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У центрі Києва відбулася церемонія вшанування пам‘яті героя України Михайла Жизневського, який загинув під час подій Революції Гідності.

31 січня учасники заходу вирушили ходою від пам’ятника княгині Ользі на Михайлівській площі до народного меморіалу Жизневському на вулиці Грушевського, повідомляє «Укрінформ».

Кілька сотень людей зі стягами Білорусі, України та руху «Правий сектор» пройшли Михайлівською, Софіївською площею, вулицею Богдана Хмельницького, Хрещатиком та Грушевського до меморіалу Жизневському.

«Михась Жизневський — герой двох народів, який загинув за нашу свободу», Жыве Беларусь", «Україна і Беларусь понад усе», «Верым, можам, пераможам», «За нашу і вашу свободу!», «ОМОН = Беркут», — скандували учасники пам’ятної ходи.

Білоруський активіст Євромайдану загинув від кульового поранення під час штурму на вулиці Грушевського 22 січня 2014 року. Михайлу Жизневському 13 червня 2017 року присвоїли звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» (посмертно).

Водночас сьогодні в Мінську затримали понад 120 осіб, в тому числі швейцарську журналістку Люцію Чіркі, повідомляє білоруська служба «Радіо Свобода».

Близько 16.00 за київським часом посольство Швейцарії повідомило, що її звільнили.

Затримання відбулися в центрі Мінська, коли сотні людей вийшли на спільну прогулянку без плакатів і прапорів.