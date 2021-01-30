У Білорусі хочуть визнати «екстремістським» колишній державний прапор

Олександр Лукашенко і тоді ще державний червоно-білий прапор Білорусі, фото: Sputnik

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Генпрокуратура Білорусі готує пакет документів для визнання екстремістським і заборони публічної демонстрації історичного біло-червоно-білого прапора, який став символом протестів проти влади невизнаного президента країни Олександра Лукашенка.

Про це офіційний представник відомства Анжеліка Курчак заявила в ефірі основного державного телеканалу країни «Білорусь 1», повідомляє «5 канал».

За її словами, прокуратура отримала звернення від понад 100 громадян с проханням віднести до переліку екстремістських біло-червоно-білий прапор, «який у роки Великої Вітчизняної був символом звірств на білоруській землі».

Поєднання білого та червоного кольорів характерні для білоруської культури. Так, біло-червоно-біла символіка активно використовувалася білоруським національним рухом кінця XIX — початку XX ст., а в 1918 році біло-червоно-білий прапор став державним у Білоруській Народній Республіці.

У СРСР прапор був під забороною. У роки Другої світової війни, згідно з поширеною тоді на захоплених Німеччиною територіях практикою використання національної символіки, прапор використовувався в окупованій Білорусі.

З 1991 по 1995 роки був прапором Республіки Білорусь. За результатами проведеного у 1995 році референдуму, біло-червоно-білий стяг втратив цей статус.

Нагадаємо, жителя одного з сіл Мінського району нещодавно оштрафували за червоно-білі жалюзі на вікні.