Всесвітній день ювеліра відзначають 31 січня, фото:

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Ракурс

31 січня у світі відзначають міжнародне професійне свято майстрів з виготовлення ювелірних виробів — Всесвітній день ювеліра.

Ця професія має дуже довгу історію і вважається однією з найдавніших, адже люди завжди любили себе прикрашати. Ювеліри, на відміну від інших майстрів з обробки матеріалів, таких як ковалі чи різьбярі по каменю, мають справу з дорогоцінними матеріалами.

Також 31 січня відзначають День натхнення мистецтвом. Це неофіційне свято покликане заохотити людей поміркувати над тим, як на них впливає мистецтво.

Оскільки мистецтво буває в багатьох формах, кількість способів святкування Дня натхнення мистецтвом незліченна.

Зокрема, можна відвідати художню галерею чи театральний спектакль або почитати гарну книгу, подивитися фільм чи послухати музику. Також можна почати творити свій шедевр чи навчити когось використовувати інструменти для творчості.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять святих Афанасія та Кирила Олександрійських, котрі зробили значний внесок для утвердження християнства у IV-V ст.

Народні прикмети: