Українських моряків звільнили з полону нігерійських піратів, фото: Володимир Зеленський

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Шістьох українських моряків, членів екіпажу судна Stevia, судовласником якого є албанська компанія, звільнили з півторамісячного полону нігерійських піратів.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про це сьогодні, 30 січня, на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram.

Наші громадяни в безпеці, чекаємо на їхнє якнайшвидше повернення на батьківщину! — зазначив Зеленський.

Вісьмох моряків, серед яких було шестеро громадян України, захопили в полон 16 грудня 2020 року в результаті нападу піратів на судно Stevia, котрий стався біля узбережжя Нігерії.

Нагадаємо, у квітні 2020 року корабель ВМС Венесуели затонув в Атлантичному океані після спроби захоплення круїзного лайнера з українським екіпажем, який йшов під прапором Португалії.