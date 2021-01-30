Украинских моряков освободили из плена нигерийских пиратов, фото: Владимир Зеленский

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Шесть украинских моряков, членов экипажа судна Stevia, судовладельцем которого является албанская компания, освободили из полуторамесячного плена нигерийских пиратов.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил об этом сегодня, 30 января, на своей странице в социальной сети Instagram.

Наши граждане в безопасности, ждем их скорейшее возвращение на родину! — отметил Зеленский.

Восьмерых моряков, среди которых было шесть граждан Украины, захватили в плен 16 декабря 2020 года в результате нападения пиратов на судно Stevia, которое произошло у побережья Нигерии.

Напомним, в апреле 2020 года корабль ВМС Венесуэлы затонул в Атлантическом океане после попытки захвата круизного лайнера с украинским экипажем, который шел под флагом Португалии.