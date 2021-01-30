Украинский биатлонист выиграл гонку преследования на чемпионате Европы

Артем Прима выиграл в гонке преследования, фото: IBU Cup Biathlon

https://racurs.ua/n149728-ukrainskiy-biatlonist-vyigral-gonku-presledovaniya-na-chempionate-evropy.html

Ракурс

Украинский спортсмен Артем Прима победил в гонке преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в городе Душники-Здруй в Польше.

Прима стартовал на шестой позиции, допустил три промаха четырех огневых рубежах, однако в конце концов смог финишировать первым, выиграв борьбу за «золото» у чеха Михала Крчмаржа, сообщает издание biathlon.com.ua.

На финишной прямой он опередил Крчмаржа на 6,6 секунды.

Отмечается, что для Примы это вторая победа в карьере в официальных международных стартах. Предыдущая была десять лет назад тоже на чемпионате Европы — в индивидуальной гонке в Риднау-валь-Риданна.

Также сегодняшнюю гонку преследования удачно провели двое других украинских биатлонистов:

Богдан Цымбал, который стартовал 29-м, смог финишировать 17-м допустив две ошибки на огневом рубеже;

Артем Тищенко прошел огневые рубежи без единой ошибки и за время гонки преследования поднялся с 39-го на 21-е место.

Всего на старт сегодняшней гонки преследования вышли 57 биатлонистов.

Напомним, российский лыжник Александр Большунов во время недавней мужской эстафеты в Финляндии пытался ударить палкой, а затем сбил после финиша финского лыжника Йони Мяки, который ехал перед ним.