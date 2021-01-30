Посол США рассказал, ослабят ли санкции против России

Посол США в России Джон Салливан рассказал, ослабят санкции, фото: «Капитал»

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США и Евросоюз не планируют ослаблять санкции, введенные против России после оккупации Крыма.

Посол США в России Джон Салливан заявил об этом в эфире одного из российских телеканалов, сообщает агентство «РБК».

Мы не будем ослаблять санкции, во всяком случае ни США, ни наши союзники и партнеры не намерены ослаблять санкции, введенные в результате этих событий, — отметил посол.

По словам Салливана, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрона «глубочайшим образом привержены такому решению проблемы, которое было бы справедливым для Украины и ее народа».

Также он отметил, что США не изменили своего подхода к минских договоренностей.

Мы не достигли большого успеха за последние шесть-семь лет, но это не освобождает нас от обязанности продолжать работу по его достижению, — подчеркнул посол.

Напомним, недавно США ввели новые санкции за российский газопровод «Северный поток-2».