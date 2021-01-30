Посол США розповів, чи послаблять санкції проти Росії

Посол США в Росії Джон Салліван розповів, чи послаблять санкції, фото: «Капитал»

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США та Євросоюз не планують послаблювати санкції, запроваджені проти Росії після окупації Криму.

Посол США в Росії Джон Салліван заявив про це в ефірі одного з російських телеканалів, повідомляє агентство «РБК».

Ми не будемо послаблювати санкції, у всякому разі ні США, ні наші союзники і партнери не мають наміру послаблювати санкції, запроваджені в результаті цих подій, — зазначив посол.

За словами Саллівана, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон «найглибшим чином прихильні такого вирішення проблеми, яке було б справедливим для України і її народу».

Також він зазначив, що США не змінили свого підходу до мінських домовленостей.

Ми не досягли великого успіху за останні шість-сім років, але це не звільняє нас від зобов’язання продовжувати роботу по його досягненню, — наголосив посол.

Нагадаємо, нещодавно США запровадили нові санкції за російський газогін «Північний потік-2».