Окупанти поранили двох українських військових в зоні ООС

Бойовики знову обстріляли позиції українських військових, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n149726-okupanty-poranyly-dvoh-ukrayinskyh-viyskovyh-v-zoni-oos.html

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Бойовики сьогодні, 30 січня, поранили двох українських військових в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Поранених військових доставили до медзкаладу, де їм надається належна допомога.

Інцидент стався поблизу Новомихайлівки, повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зазначається, що російсько-терористичні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь, — зазначають у прес-службі оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Нагадаємо, вчора, 29 січня, квадрокоптер бойовиків скинув постріл ВОГ-17 над позиціями українських військових у районі населеного пункту Водяне на Приазов’ї. В результаті було поранено двох військовослужбовців.