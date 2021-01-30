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Ракурс
Бойовики знову обстріляли позиції українських військових, фото: «Українська правда»

Окупанти поранили двох українських військових в зоні ООС

30 січ 2021, 17:37
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Бойовики сьогодні, 30 січня, поранили двох українських військових в зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі. Поранених військових доставили до медзкаладу, де їм надається належна допомога.

Інцидент стався поблизу Новомихайлівки, повідомляє прес-служба оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зазначається, що російсько-терористичні війська здійснили прицільний обстріл позицій українських військових з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.


На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь, — зазначають у прес-службі оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Нагадаємо, вчора, 29 січня, квадрокоптер бойовиків скинув постріл ВОГ-17 над позиціями українських військових у районі населеного пункту Водяне на Приазов’ї. В результаті було поранено двох військовослужбовців.

Джерело: Ракурс


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