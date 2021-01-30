Оккупанты ранили двух украинских военных в зоне ООС

Боевики снова обстреляли позиции украинских военных, фото: «Украинская правда»

https://racurs.ua/n149726-okkupanty-ranili-dvuh-ukrainskih-voennyh-v-zone-oos.html

Ракурс

Боевики сегодня, 30 января, ранили двух украинских военных в зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Раненых военных доставили в медучреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Инцидент произошел вблизи Новомихайловки, сообщает пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

Отмечается, что российско-террористические войска осуществили прицельный обстрел позиций украинских военных из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На обстрел российско-оккупационных войск наши защитники открыли ответный огонь, — отмечают в пресс-службе оперативно-тактической группировки «Восток».

Напомним, вчера, 29 января, квадрокоптер боевиков сбросил выстрел ВОГ-17 над позициями украинских военных в районе населенного пункта Водяное на Приазовье. В результате были ранены двое военнослужащих.