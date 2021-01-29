Дрон террористов атаковал военных на Донбассе — ранены два бойца ВСУ

https://racurs.ua/n149692-dron-terroristov-atakoval-voennyh-na-donbasse-raneny-dva-boyca-vsu.html

Ракурс

Два военнослужащих Вооруженных сил Украины получили осколочные ранения в районе Водяного результате атаки террористов с использованием беспилотника.

Об этом говорится в сообщении операции Объединенных сил 29 января в Фейсбук.

Российско-оккупационные войска в очередной раз не выполнили достигнутые договоренности и нарушили режим прекращения огня. Так, в полдень, применив беспилотный летательный аппарат типа «квадрокоптер», противник сбросил выстрел ВОГ-17 над украинскими позициями в районе населенного пункта Водяное, что на Приазовье, — отметили в пресс-центре ООС.

Как сообщают военные, в результате атаки два защитника Украины получили осколочные ранения.

Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение, где им была оказана надлежащая медицинская помощь. Состояние здоровья защитников удовлетворительное, — добавили в штабе ООС.

Также украинская сторона подчеркнула, что такие действия вооруженных формирований России являются целенаправленным нарушением режима «тишины» на Донбассе. О действиях оккупантов сообщено представителей ОБСЕ.