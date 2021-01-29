Погода на 30 января. Фото: Istock

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Погода в Украине 30 января ожидается дождливая и морозная, возможен мокрый снег. Температура воздуха днем прогнозируется преимущественно выше нуля, в Крыму температура достигнет отметки +7°.

Днем столбики термометров покажут от −1° до +7°. Ночи в эти сутки будут морозными. Ветер обещают юго-восточный 5−10 м/с. Об этом сообщает Гидрометцентр Украины.

Погода в Киеве 30 января будет снежной и морозной. Ночью воздух достигнет отметки −8°, а днем температура будет держаться на уровне от 0° до −2° мороза.

Погода в Харькове в ближайшие сутки ожидается плюсовая и дождливая. Температура воздуха ночью составит от 0° до −2°, а днем ​​столбики термометра застынут на уровне +4°.

Погодные условия в Одессе изменятся на дожди, но температура воздуха будет относительно теплой. Так, воздух ночью остынет до −4° мороза, а днем воздух прогреется до +6°.

Погода во Львове завтра прогнозируется со снегом и дождями. Температурные показатели будут следующими: ночью −5… −7° мороза, а днем +2… +4° тепла.

Погода в Карпатах 30 января прогнозируется теплая и дождливая. Столбики термометров в темное время суток покажут от −1° до +1° тепла, а днем температура достигнет +4° тепла по Цельсию.



Геомагнитная обстановка в Украине 30 января прогнозируется спокойная. Магнитные бури не прогнозируются.

Напомним, ранее мы сообщали, что прогноз погоды на январь 2021 года обнародовал украинский гидрометцентр. Средняя температура воздуха в январе предполагается на уровне 0−4° С мороза. В южной части Украины температура достигнет местами 1−3°С тепла, что на 2−2,5°С превышает средние многолетние значения.