Погода на 30 січня. Фото: Istock

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Погода в Україні 30 січня очікується дощова та морозна, можливий мокрий сніг. Температура повітря вдень прогнозується переважно вище нуля, у Криму температура досягне позначки +7°.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від -1° до +7°. Ночі цієї доби будуть морозними. Вітер обіцяють південно-західний 5−10 м/с. Про це повідомляє Гідрометцентр України.

Погода в Києві 30 січня буде сніжною та морозною. Вночі повітря досягне позначки -8°, а вдень температура триматиметься на рівні від 0° до -2° морозу.

Погода в Харкові в найближчу добу очікується плюсова та дощова. Температура повітря вночі складе від 0° до -2°, а вдень стовпчики термометра застигнуть на рівні +4°.

Погодні умови в Одесі зміняться на дощі, але температура повітря буде відносно теплою. Так, повітря вночі сягне -4° морозу, а вдень повітря прогріється до +6°.

Погода у Львові завтра прогнозується зі снігом та дощами. Температурні показники будуть такими: уночі −5…−7° морозу, а вдень +2…+4° тепла.

Погода в Карпатах 30 січня прогнозується тепла та дощова. Стовпчики термометрів у темну пору доби покажуть від -1° до +1° тепла, а вдень температура сягне +4° тепла за Цельсієм.





Геомагнітна обстановка в Україні 30 січня прогнозується спокійна. Магнітні бурі не прогнозуються.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що прогноз погоди на січень 2021 року оприлюднив український гідрометцентр. Середня температура повітря в січні передбачається на рівні 0−4°С морозу. У південній частині України температура сягне місцями 1−3°С тепла, що на 2−2,5°С перевищує середні багаторічні значення.