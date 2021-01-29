Результати перевірки приватних пансіонатів оприлюднило Мінсоцполітики

https://racurs.ua/ua/n149690-rezultaty-perevirky-pryvatnyh-pansionativ-opryludnylo-minsocpolityky.html

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Міністр соціальної політики Марина Лазебна розповіла про результати перевірки організацій недержавної форми власності, які надають соціальні послуги у 20 областях та Києві.

Станом на кінець учорашнього дня здійснено роботу з виявлення та перевірки організацій недержавної форми, що надають соціальні послуги у 20 областях та Києві. Інформацію ще не надали Закарпатська, Запорізька, Київська та Одеська області, — розповіла Лазебна під час «Години запитань» до уряду у Верховній Раді 29 січня.

За словами міністра, в регіонах, де вже відбулася перевірка, виявлено 334 приватних пансіонати, що надають соціальні послуги літнім людям.

Найближчим часом будуть оприлюднені результати перевірок надавачів соціальних послуг недержавного сектору, ініційованих урядом у зв’язку з трагедією в Харкові… Наразі така робота триває по всіх регіонах України. Моніторингом займається Національна соціальна сервісна служба… За тими регіонами, де ми бачимо, що перевірено недержавних надавачів соціальних послуг, їх виявилося 334. Кількість осіб, які проживають у цих закладах — 1 тис. 30, — поінформувала Лазебна.

Вона нагадала, що Кабінет міністрів організував роботу обласних державних адміністрацій та ДСНС з виявлення та перевірки діяльності закладів для літніх людей в областях.

Нагадаємо, 21 січня у Харкові сталася пожежа у двоповерховому житловому будинку, переобладнаному під будинок для літніх людей. Загинули 16 осіб, ще 11 осіб — постраждало.