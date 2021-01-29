Результаты проверки частных пансионатов обнародовало Минсоцполитики

https://racurs.ua/n149690-rezultaty-proverki-chastnyh-pansionatov-obnarodovalo-minsocpolitiki.html

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Министр социальной политики Марина Лазебная рассказала о результатах проверки организаций негосударственной формы собственности, которые предоставляют социальные услуги для пожилых людей в 20 областях и Киеве.

По состоянию на конец вчерашнего дня проведена работа по выявлению и проверке организаций негосударственной формы, предоставляющих социальные услуги в 20 областях и Киеве. Информацию еще не предоставили Закарпатская, Запорожская, Киевская и Одесская области, — рассказала Лазебная во время «Часа вопросов к правительству» в Верховной Раде 29 января.

По словам министра, в регионах, где уже состоялась проверка, выявлены 334 частных пансионата, предоставляющих социальные услуги пожилым людям.

В ближайшее время будут обнародованы результаты проверок поставщиков социальных услуг негосударственного сектора, инициированной правительством в связи с трагедией в Харькове… Сейчас такая работа продолжается по всем регионам Украины. Мониторингом занимается Национальная социальная сервисная служба… По тем регионам, где мы видим, что проверены негосударственные поставщики социальных услуг, их оказалось 334. Число лиц, проживающих в этих учреждениях — 1 тыс. 30 — проинформировала Лазебная.



Она напомнила, что Кабинет министров организовал работу областных государственных администраций и ГСЧС по выявлению и проверке деятельности учреждений для пожилых людей в областях.

Напомним, 21 января в Харькове произошел пожар в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом престарелых. Погибли 16 человек, еще 11 человек — пострадали.