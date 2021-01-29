Дрон терористів атакував військових на Донбасі — двоє поранених — війна на Донбасі

https://racurs.ua/ua/n149692-dron-terorystiv-atakuvav-viyskovyh-na-donbasi-dvoie-poranenyh.html

Ракурс

Двоє військовослужбовців Збройних сил України отримали осколкові поранення в районі Водяного внаслідок атаки терористів з використанням безпілотника.

Про це йдеться у повідомленні операції Об'єднаних сил 29 січня у Фейсбук.

Російсько-окупаційні війська вчергове не виконали досягнуті домовленості та порушили режим припинення вогню. Так, опівдні, застосувавши безпілотний літальний апарат типу «квадрокоптер», противник скинув постріл ВОГ-17 над українськими позиціями у районі населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, — зазначили у прес-центрі ООС.

Як повідомляють військові, внаслідок атаки двоє захисників України отримали осколкові поранення.

Воїнів оперативно доставлено до лікувального закладу, де їм було надано належну медичну допомогу. Стан здоров’я захисників задовільний, — додали у штабі ООС.

Також українська сторона наголосила, що такі дії збройних формувань Росії є цілеспрямованим порушенням режим «тиші» на Донбасі. Про дії окупантів повідомлено представників ОБСЄ.