Український біатлоніст виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи

Артем Прима переміг у гонці переслідуванні, фото: IBU Cup Biathlon

https://racurs.ua/ua/n149728-ukrayinskyy-biatlonist-vygrav-gonku-peresliduvannya-na-chempionati-ievropy.html

Ракурс

Український спортсмен Артем Прима переміг у гонці переслідуванні на чемпіонаті Європи з біатлону, котрий відбувається у місті Душники-Здруй у Польщі.

Прима стартував на шостій позиції, допустив три промахи чотирьох вогневих рубежах, проте зрештою зміг фінішувати першим, вигравши боротьбу за «золото» у чеха Міхала Крчмаржа, повідомляє видання biathlon.com.ua.

На фінішній прямій він випередив Крчмаржа на 6,6 секунди.

Зазначається, що для Прими це друга перемога в кар'єрі в офіційних міжнародних стартах. Попередня була десять років тому теж на чемпіонаті Європи — в індивідуальній гонці у Ріднау-валь-Ріданна.

Також сьогоднішню гонку переслідування вдало провели двоє інших українських біатлоністів:

Богдан Цимбал, який стартував 29-м, зміг фінішувати 17-м, допустивши дві помилки на вогневому рубежі;

Артем Тищенко пройшов вогневі рубежі без єдиної помилки і за час гонки переслідування піднявся з 39-го на 21-е місце.

Загалом на старт сьогоднішньої гонки переслідування вийшли 57 біатлоністів.

Нагадаємо, російський лижник Олександр Большунов під час нещодавньої чоловічої естафети у Фінляндії намагався вдарити палицею, а згодом збив після фінішу фінського лижника Йоні Мякі, котрий їхав перед ним.