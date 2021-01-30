Всемирный день ювелира отмечают 31 января, фото:

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Ракурс

31 января в мире отмечают международный профессиональный праздник мастеров по изготовлению ювелирных изделий — Всемирный день ювелира.

Эта профессия имеет очень длинную историю и считается одной из древнейших, ведь люди всегда любили себя украшать. Ювелиры, в отличие от других мастеров по обработке материалов, таких как кузнецы или резчики по камню, имеют дело с драгоценными материалами.

Также 31 января отмечают День вдохновения искусством. Этот неофициальный праздник призван мотивировать людей подумать над тем, как на них влияет искусство.

Поскольку искусство бывает во многих формах, есть множество способов празднования Дня вдохновения искусством.

В частности, можно посетить художественную галерею или театральный спектакль или почитать хорошую книгу, посмотреть фильм или послушать музыку. Также можно начать творить свой шедевр или научить кого-то использовать инструменты для творчества.

Православная церковь в этот день чтит память святых Афанасия и Кирилла Александрийских, которые сделали значительный вклад для утверждения христианства в IV—V вв.

Народные приметы: