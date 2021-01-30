В Беларуси хотят признать «экстремистским» бывший государственный флаг

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Александр Лукашенко и тогда еще государственный красно-белый флаг Беларуси, фото: Sputnik
В Беларуси хотят признать «экстремистским» бывший государственный флагhttps://racurs.ua/n149731-v-belarusi-hotyat-priznat-ekstremistskim-byvshiy-gosudarstvennyy-flag.htmlРакурс
Генпрокуратура Беларуси готовит пакет документов для признания экстремистским и запрете публичной демонстрации исторического бело-красно-белого флага, который стал символом протестов против власти непризнанного президента страны Александра Лукашенко.
Об этом официальный представитель ведомства Анжелика Курчак заявила в эфире основного государственного телеканала страны «Беларусь 1», сообщает «5 канал».
По ее словам, прокуратура получила обращение от более 100 граждан с просьбой отнести к списку экстремистских бело-красно-белый флаг, «который в годы Великой Отечественной был символом зверств на белорусской земле».
Сочетание белого и красного цветов характерны для белорусской культуры. Так, бело-красно-белая символика активно использовалась белорусским национальным движением конца XIX — начала XX веков, в в 1918 году бело-красно-белый флаг стал государственным в Белорусской Народной Республике.
В СССР флаг был под запретом. В годы Второй мировой войны, согласно распространенной тогда на захваченных Германией территориях практикой использования национальной символики, флаг использовался в оккупированной Беларуси.
С 1991 по 1995 годы был флагом Республики Беларусь. По результатам проведенного в 1995 году референдума, бело-красно-белый флаг потерял этот статус.
Напомним, житель одного из сел Минского района недавно оштрафовали за красно-белые жалюзи на окне.
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