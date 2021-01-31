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Ракурс
Біля українських кордонів Росія проводить військові навчання. Фото: function.mil.ru

Біля українських кордонів Росія проводить військові навчання

31 січ 2021, 21:37
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Збройні сили РФ розпочали навчання поблизу кордонів України.

Понад 800 військовослужбовців та близько 200 одиниць військової техніки задіяні у маневрах, які проводить 20 загальновійськова армія Західного військового округу, повідомили в прес-службі ЗВО.

Згідно з задумом навчань, умовний противник зміг непомітно виконати обхід основної частини загальновійськового угруповання військ у Воронезькій області. Головною метою навчань є перевірка підрозділів щодо готовності відбиття прихованої атаки противника та прийняття рішень задля знищення переважаючих сил, — йдеться у повідомленні.

20 загальновійськова армія вважається одним з найбільших об'єднань Збройних сил РФ. Штаб армії розташований у Воронежі неподалік кордону з Україною.

Торік повідомлялося, що Москва планує вторгнення в Херсон з метою отримання контролю над каналом для відновлення водопостачання в анексований Крим.


Водночас екс-посол США в Україні Вільям Тейлор підтвердив, що подібні побоювання у Вашингтона з’явилися давно.

Раніше ми повідомляли, що про загрозу російського вторгнення повідомила СБУ.

Джерело: Ракурс


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