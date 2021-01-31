1 лютого відзначають день Макарія. Фото: ndh.vn

https://racurs.ua/ua/n149755-1-lutogo-vidznachaut-den-makariya-scho-varto-znaty-pro-svyato.html

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Пам’ять святого Макарія Великого (Макарія Єгипетського) православна церква вшановує 1 лютого.

Він народився під кінець III ст. в Єгипті. Чернець-пустельник став настоятелем монастиря, являючи собою приклад християнської покірливості, благочестя і смирення.

За переказами, коли преподобний Макарій досяг 40 років, він був посвячений в сан ієромонаха та отримав дар цілителя. Зараз його мощі знаходяться в Італії.

Також 1 лютого у світі відзначають Міжнародний день десерту.

День ангела святкують Арсен, Григорій, Макарій, Микола, Сава, Петро, Федір, Катерина.

У цей день відбулися такі цікаві історичні події:

1587 — англійська королева Єлизавета I підписала смертний вирок Марії Стюарт;

1709 — на безлюдному острові в Тихому океані знайшли матроса Олександра Селкірка, який став прототипом Робінзона Крузо.

1790 — Нью-Йорку вперше зібрався Верховний суд;

1865 — скасування рабство в США;

1884 — опублікували перше видання Оксфордського словника англійської мови;

1893 — Томас Едісон відкрив перший у світі кінознімальний павільйон «Чорна Марія».

1930 — «Таймс» опублікував перший кросворд;

1958 — перший американський супутник запустили в космос;

1992 — підписали російсько-американську декларацію про завершення «холодної війни»;

1994 — набрали чинності Шенгенські угоди, які передбачають введення повної свободи переміщення громадян між державами-учасниками Європейського Союзу.

2004 — скасування смертної кари у Великій Британії;

2009 — Йоханна Сігурдардоттір стала першою жінкою на посаді прем'єр-міністра Ісландії. Вона також перша глава уряду у світовій історії, що вступила в офіційний одностатевий шлюб.

У цей день народилися:

1897 — Євген Маланюк, видатний український поет, культуролог, літературний критик;

1958 — Віра Ульянченко, український політичний діяч і управлінець;

1965 — Вадим Писарєв, народний артист України, художній керівник Донецького академічного державного театру опери та балету імені Солов’яненка.

Нагадаємо, 31 січня відзначали Всесвітній день ювеліра та день натхнення мистецтвом.