Газ по 7 гривень з 1 лютого — хто продає паливо дешевше, фото — Oilpoint

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Ракурс

Ціна на газ 6,99 грн за кубометр для населення почала діяти з 1 лютого. Після серії протестів уряд 18 січня нашвидкуруч підготував і затвердив план щодо зниження цін на газ.

Його суть полягає в обмеженні вартості блакитного палива на рівні 6,99 грн за 1 куб. м. Ця сума не враховує вартості доставки, яка сплачується окремо і відрізняється у кожному регіоні.

Експерти ринку зазначали, що Кабмін повернувся до ручного регулювання цін на газ після семи місяців з моменту запуску ринку газу.

«Обмежена» ціна починає діяти з 1 лютого, але за січень українці платитимуть за блакитне паливо за ринковими цінами. Січневі пропозиції більшості компаній перебували у діапазоні 8,8−9,9 грн за кубометр, частина трейдерів продавала газ за вищими або нижчими цінами. Якщо порівняти з листопадом 2020 року, то січнева ціна кубометру в середньому по країні була вищою на 12%.

Не всі ціни у лютому становитимуть 6,99 грн за кубометр. Є вісім постачальників, які встановили ціну навіть нижче граничної. Ось перелік таких постачальників:

Megawatt — 6,79 грн;

«Нафтогаз України» — 6,86 грн

«Агросинтез Трейдінг» — 6,88 грн

«Енергетичнi ресурси України» і «Газпромпостач» — 6,9 грн;

«Газ Ап» — 6,94 грн

«Волиньелектро Збут» — 6,97 грн

ETG.UA — 6,98 грн.

Решта постачальників продаватимуть газ по 6,99 грн за кубометр.

Гранична ціна діє не для підприємств теплокомуненерго. Зміни стосуються індивідуальних домогосподарств, які використовують газ для власних потреб, в тому числі індивідуального опалення.

Газ для клієнтів, які користуються централізованим теплопостачанням, розраховується з урахуванням змін цін на європейських хабах. Поки міністри консультуються щодо цих цін, «Нафтогаз» відклав публікацію січневої ціни на газ для підприємств ТКЕ.

Обмежена ціна перестане діяти орієнтовно з 31 березня.

«Ракурс» повідомляв, що Кабінет міністрів обмежив цінц на газ для населення у лютому-березні на рівні 6,99 гривень, а 30 січня Нацкомісія з тарифів встановила граничний тариф і на транспортування — 1,79 грн за кубометр без ПДВ (20%). 15 операторів стягують за свої послуги меншу за граничну вартість.