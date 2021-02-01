Реєстрація на ЗНО-2021 стартувала в Україні. Фото: ZIK

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Ракурс

Реєстрація на основну сесію зовнішнього незалежного тестування 2021 року стартувала в Україні з сьогоднішнього дня, 1 лютого.

Реєстрація триватиме до 5 березня. До 30 квітня зареєстровані учасники зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки з часом та місцем проведення ЗНО. Про це повідомила прес-служба Міністерства освіти й науки України.

Графік основної сесії ЗНО-2021:

21 травня — хімія;

24 травня — іспанська, німецька, французька мови;

25 травня — англійська мова;

28 травня — математика, математика (завдання рівня стандарту);

1 червня — українська мова, українська мова та література;

4 червня — історія України;

7 червня — фізика;

10 червня — біологія;

15 червня — географія.

Освітяни запевняють, що результати ЗНО опублікують на інформаційних сторінках учасників тестування до 30 червня. Кожен учасник має право пройти тести не більше ніж з п’яти навчальних предметів.

У 2021 році сертифікаційна робота з математики містить два рівні — рівень стандарту та профільний рівень. Українську мову та українську мова та література теж поділили на два предмети.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заснував стипендії для найкращих учасників ЗНО, премії для переможців учнівських олімпіад та гранти на навчання за кордоном.