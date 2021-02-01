В мире началась вакцинация от коронавируса, фото: U.S. Secretary of Defense

https://racurs.ua/n149763-kiev-budet-prosit-dopolnitelnye-partii-vakciny-pfizer.html

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Украина подаст дополнительный запрос на получение новой партии доз вакцины Pfizer от коронавируса. Соответствующий запрос направят глобальной инициативе COVAX, которая предоставляет возможность доступа к безопасным и эффективным вакцинам в борьбе против коронавирусной болезни COVID-19.

Заместитель министра здравоохранения по вопросам европейской интеграции Игорь Иващенко сообщил об этом сегодня, 1 февраля, во время видеобрифинга.

По его словам, COVAX с апреля ожидает увеличения объемов вакцин и Украина также заинтересована в продолжении партнерства.

К 14 февраля предполагается, что Украина будет предоставлять дополнительный запрос по увеличению количества вакцин производства компании Pfizer, которые планируется получить во II квартале 2021 года, — отметил Иващенко.

Он также сообщил, что Украина планирует начать вакцинацию от COVID-19 в середине февраля. Соответственно, в это время ожидается и поступление вакцин. Наша страна вошла в список стран, которым глобальная инициатива COVAX предоставит вакцины против COVID-19 в рамках первой волны распределения.

Поставка данной вакцины в Украину начнется спустя две недели — то есть в середине февраля, — сообщил Иващенко.

Ранее в Минздраве заявили, что в рамках инициативы COVAX Украина рассчитывает получить от 2,2 млн до 3,7 млн доз вакцины компании AstraZeneca. В течение I и II квартала будут осуществляться поставки этой вакцины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно заявил, что вакцинация от COVID для украинцев будет бесплатной.