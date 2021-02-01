Владимир Зеленский. Фото: promin.cv.ua

https://racurs.ua/n149762-shturm-kapitoliya-zelenskiy-sravnil-s-revoluciyami-v-ukraine-video.html

Ракурс

Штурм Капитолия Владимир Зеленский, президент Украины, считает мощным ударом по демократии в США.

Он признался, что не мог представить, чтобы в Америке случилось нечто подобное. Об этом президент сказал в интервью Axios, которое транслировалось на платформах HBO.



Мы привыкли считать, что США имеют идеальные демократические институты, где власть передается спокойно. В Украине мы пережили две революции. Мы видели это. Мы понимали, что такое может произойти в мире, но что это может произойти в Соединенных Штатах — никто этого не ожидал, — сказал Зеленский.

По мнению президента, штурм Капитолия свидетельствует о том, что «ничто не является идеальным».

Президент Украины подчеркнул, что был очень обеспокоен событиями в Штатах и не хотел, чтобы «были бунт, стрельба, и, не дай Бог, жертвы».

Я думаю, миру будет очень трудно воспринимать Соединенные Штаты как символ демократии, -подытожил Владимир Зеленский.

6 января радикально настроенные сторонники Дональда Трампа сорвали официальное объявление Джо Байдена победителем выборов в Капитолии по результатам голосования коллегии выборщиков.

В результате беспорядков погибли пять человек, также в Палате представителей начали процедуру импичмента Дональда Трампа.

Напомним, американские спецслужбы идентифицировали 400 участников штурма здания Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, который произошел 6 января.