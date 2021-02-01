Володимир Зеленський. Фото: promin.cv.ua

https://racurs.ua/ua/n149762-shturm-kapitoliu-zelenskyy-porivnyav-z-revoluciyamy-v-ukrayini-video.html

Ракурс

Штурм Капітолію Володимир Зеленський, президент України, вважає потужним ударом по демократії в США.

Він зізнався, що не міг уявити, щоб в Америці трапилося щось подібне. Про це президент сказав в інтерв’ю Axios, яке транслювалось на платформах HBO.

Ми звикли вважати, що Сполучені Штати мають ідеальні демократичні інституції, де передача влади відбувається мирно, без війн і революцій. Де влада передається від одного президента іншому. Ми бачили це в Україні. В нас було дві революції. Ми бачили це. Ми розуміли, що такі речі могли статись у світі, але що це буде в Сполучених Штатах — ніхто цього не очікував, — заявив Зеленський.

На думку президента, штурм Капітолію свідчить про те, що «ніщо не є ідеальним».

Президент України зазначив, що був дуже стурбований подіями в Штатах і не хотів, щоб «були бунт, стрілянина, і, не дай Боже, жертви».

Я думаю, що після чогось такого світові було б дуже складно сприймати Сполучені Штати як символ демократії у світі, — підсумував Володимир Зеленський.

6 січня радикально налаштовані прихильники Дональда Трампа зірвали офіційне оголошення Джо Байдена переможцем виборів у Капітолії за результатами голосування колегії виборників.

Унаслідок заворушень загинуло п’ятеро людей, а щодо Дональда Трампа розпочали процедуру імпічменту.

Нагадаємо, американські спецслужби ідентифікували 400 учасників штурму будівлі Капітолію прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа.