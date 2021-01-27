Під час штурму Капітолію прихильниками Дональда Трампа, фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n149577-shturm-kapitoliu-vstanovleni-osoby-400-napadnykiv.html

Ракурс

Американські спецслужби ідентифікували 400 учасників штурму будівлі Капітолію прихильниками 45-го президента США Дональда Трампа, який стався 6 січня.

130 з них вже затримали. Про це вчора, 26 січня, заявив виконувач обов’язків очільника вашингтонського бюро ФБР Стівен Д’Антуоно, повідомляє Deutsche Welle.

Д’Антуоно запевнив, що спецслужба притягне до відповідальності всіх причетних і не заспокоїться, доки не з’ясується, як стала можливою ця атака.

Раніше спецслужби звернулися до населення США з проханням допомогти ідентифікувати учасників цього штурму. За словами Д’Антуоно, в результаті від населення були отримані близько 200 тис. звернень, при чому дехто повідомляв навіть про виявлення на кадрах штурму Капітолію своїх друзів або членів сім’ї.

Нагадаємо, американські правоохоронці розслідують події штурму Капітолію як внутрішній тероризм.