Що “Слуга народу” робитиме з Дубінським — Арахамія назвав “екзотичні” варіанти

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Давид Арахамія, очільник фракції партії «Слуга народу», перед пленарним засіданням Верховної Ради у середу розповів, що президентська фракція планує робити зі скандальним нардепом Олександром Дубінським, який перебуває під санкціями США.

Ми все у фракції будемо з цього тижня робити в електронному вигляді. Всі протоколи, у нас все зберігатиметься. І таким чином ми систематизуємо весь процес у «Слузі народу». Перше таке електронне голосування у застосунку в нас буде щодо Дубінського, щоб вся фракція взяла участь, — зазначив Арахамія біля стін Ради, коментуючи ситуацію з Дубінським.

За його словами, подібні ситуації «дисциплінують» фракцію «Слуга народу». Також він додав, що «слуги» мали відверту розмову, а нині він вивчає «різні настрої у фракції».

Щодо Дубінського ми на фракції вирішили голосувати три варіанти рішень. Перший варіант такий трохи екзотичний — підтримати Дубінського, тобто кудись відправити листи на його підтримку. Другий варіант — виключити його з фракції. Третій варіант — ініціювати в парламенті голосування про позбавлення Дубінського його посади в комітеті Верховної Ради, — резюмував Арахамія.

Нагадаємо, Дубінського вважають представником олігарха Ігоря Коломойського у «Слузі народу». Президент Володимир Зеленський на засіданні фракції «Слуга народу» 25 січня запропонував Дубінському добровільно покинути фракцію, але той відмовився.