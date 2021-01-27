Что «Слуга народа» будет делать с Дубинским — Арахамия назвал «экзотические» варианты

https://racurs.ua/n149576-chto-sluga-naroda-budet-delat-s-dubinskim-arahamiya-nazval-ekzoticheskie-varianty.html

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Давид Арахамия, глава фракции партии «Слуга народа», перед пленарным заседанием Верховной Рады в среду рассказал, что президентская фракция планирует делать со скандальным нардепом Александром Дубинским, который находится под санкциями США.

Мы все во фракции будем с этой недели делать в электронном виде. Все протоколы, у нас все будет сохраняться. И таким образом мы систематизируем весь процесс в «Слуге народа». Первое такое электронное голосование в приложении у нас будет по Дубинскому, чтобы вся фракция приняла участие, — отметил Арахамия у стен Рады, комментируя ситуацию с Дубинским.

По его словам, подобные ситуации «дисциплинируют» фракцию «Слуга народа». Также он добавил, что у «слуг» был откровенный разговор, а сейчас он изучает «разные настроения во фракции».

По Дубинскому мы на фракции решили голосовать три варианта решений. Первый вариант такой, немного экзотический, — поддержать Дубинского, то есть куда-то отправить письма в его поддержку. Второй вариант — исключить его из фракции. Третий вариант — инициировать в парламенте голосование о лишении Дубинского его должности в комитете Верховной Рады, — резюмировал Арахамия.

Напомним, Дубинского считают представителем олигарха Игоря Коломойского в «Слуге народа». Президент Владимир Зеленский на заседании фракции «Слуга народа» 25 января предложил Дубинскому добровольно покинуть фракцию, но тот отказался.