Языковой скандал. Фото: Захід. нет

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Языковой вопрос снова встал после того, как вступил в силу пункт об обслуживании на украинском языке. Министерство образования и науки Украины (МОН) отреагировало на высказывания о языке преподавательницы Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова — Евгении Бильченко.

В своем сообщении ведомство заявляет, что все языковые дискуссии не могут доводиться до абсурда. Ответную реакцию МОН опубликовало на своей странице в Facebook.

Сообщается, что по мнению МОН, тема языка может и должна обсуждаться в демократическом обществе, но исключительно с уважением и толерантностью. Там добавили, что Украина выбрала свой путь по языковому вопросу, и он — о заботе о государственном языке, что является важным для страны.

Нас, украиноязычных и русскоязычных, объединяет то, что мы все — украинцы. И мы все должны беспокоиться о нашей стране и нашем языке. Наша задача как общества, постоянно развивается, — дойти одной системы координат, — говорится в сообщении.

Сообщается, что все украинцы должны вести исключительно риторику уважения, независимо от позиции. А также иметь понимание того, что мы все живем в одной стране, в которой уважение является нашей неотъемлемой национальной чертой.

Отметим, что до этого преподаватель кафедры культурологии и философской антропологии, который находится в рамках факультета философии и обществоведения НПУ им. М. П. Драгоманова, Евгения Бильченко в соцсетях публиковала сообщение против языкового закона.



По ее мнению, «уличные этнорадикалы руководят украинской властью, и поэтому она сознательно переходит на русский язык обслуживания, а русскоязычные писатели не должны соглашаться на украинизацию, поскольку «нацисты все одного этого не оценят».

Из-за подобных высказываний в университете планировали уволить преподавательницу, поскольку значительная часть студентов, представителей студенческих самоуправляющихся организаций и профессорско-преподавательского состава высказались за недопустимость работы преподавателя с такими убеждениями.

Напомним, ранее мы сообщали, что украинский язык становится обязательным для употребления при общении с клиентами в сфере обслуживания. От 16 января предприятия, учреждения и организации всех форм собственности, предприниматели и другие субъекты хозяйствования должны осуществлять нем обслуживание и предоставлять информацию о товарах и услугах, в том числе через интернет-магазины и интернет-каталоги.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» Верховная Рада приняла 25 апреля 2019 года и только после 16 января 2021 года вступили в силу отдельные нормы закона, в частности, ст. 30. Согласно ей, языком обслуживания потребителей в Украине является государственный язык, поэтому информация о товарах и услугах на территории Украины предоставляется украинском.