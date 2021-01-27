На заяву викладачки Драгоманова про «американську колонію» відреагувало МОН

Мовний скандал. Фото: Захід.медіа

https://racurs.ua/ua/n149575-na-skandalnu-zayavu-vykladachky-u-dragomanova-pro-amerykansku-koloniu-vidreaguvalo-mon.html

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Мовне питання знову повстало після того, як набрав чинності пункт про обслуговування українською мовою. Міністерство освіти і науки України (МОН) відреагувало на ситуацію щодо висловлювань про мову викладачки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова — Євгенії Більченко.

У своєму повідомленні відомство заявляє, що усі мовні дискусії не можуть доводитися до абсурду. Відповідну реакцію МОН оприлюднило на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що на думку МОН, тема мови може та має обговорюватися в демократичному суспільстві, винятково з повагою і толерантністю. Там додали, що Україна обрала свій шлях щодо мовного питання, і він — про турботу навколо державної мови, що є важливим для країни.

Нас, україномовних та російськомовних, об'єднує те, що ми всі — українці. І ми всі маємо турбуватися про нашу країну та нашу мову. Наше завдання як суспільства, що постійно розвивається, — дійти однієї системи координат, — йдеться у повідомленні.

Так повідомляється, що всі українці мають вести винятково риторику поваги, незалежно від позиції. А також розуміння, що ми всі живемо в одній країні, в якій повага є нашою невід'ємною національною рисою.

Наголосимо, що до цього викладачка кафедри культурології та філософської антропології, що знаходиться в рамках факультету філософії та суспільствознавства НПУ ім. М. П. Драгоманова, Євгенія Більченко у соцмережах публікувала дописи проти мовного закону. На її думку, «вуличні етнорадикали керують українською владою, і тому вона свідомо переходить на російську мову обслуговування, а російськомовні письменники не повинні погоджуватися на українізацію, оскільки «нацисти все одного цього не оцінять».

Через подібні висловлювання в університеті планували звільнити викладачку, оскільки значна частина студентів, представників студентських самоврядних організацій та професорсько-викладацького складу висловилися за неприпустимість роботи викладача з такими переконаннями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська мова стає обов’язковою для вжитку при спілкуванні з клієнтами у сфері обслуговування. Від 16 січня підприємства, установи та організації усіх форм власності, підприємці й інші суб'єкти господарювання мають здійснювати нею обслуговування та надавати інформацію про товари і послуги, зокрема через інтернет-магазини та інтернет-каталоги.

Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року і тільки після 16 січня 2021 року набули чинності окремі норми закону, зокрема, ст. 30. Відповідно до неї, мовою обслуговування споживачів в Україні є державна мова, тому інформація про товари та послуги на території України надається українською.