Во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа, фото: Reuters

https://racurs.ua/n149577-shturm-kapitoliya-ustanovleny-lichnosti-400-napadavshih.html

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Американские спецслужбы идентифицировали 400 участников штурма здания Капитолия сторонниками 45-го президента США Дональда Трампа, который произошел 6 января.

130 из них уже задержали. Об этом вчера, 26 января, заявил исполняющий обязанности главы вашингтонского бюро ФБР Стивен д’Антуоно, сообщает Deutsche Welle.

Д’Антуоно заверил, что спецслужба привлечет к ответственности всех причастных и не успокоится, пока не выяснится, как стала возможной эта атака.

Ранее спецслужбы обратились к населению США с просьбой помочь идентифицировать участников этого штурма. По словам д’Антуоно, в результате от населения были получены около 200 тыс. обращений, причем некоторые сообщали даже об обнаружении на кадрах штурма Капитолия своих друзей или членов семьи.

Напомним, американские правоохранители расследуют события штурма Капитолия как внутренний терроризм.